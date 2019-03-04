Полиция ЕАО проверяет морги, где ввели "самообслуживание"

В Ленинском районе Еврейской автономной области родственникам умерших приходится самостоятельно доставлять тела в морг и даже помещать их в холодильники. Сюжет об этом, вышедший в эфире одного из федеральных телеканалов, стал предметом проверки прокуратуры и полиции.

На необходимость самостоятельно, при помощи личного автотранспорта доставлять трупы в морг журналистам пожаловались жители Ленинского района. Врачи и полицейские заниматься этим отказываются.

Областная прокуратура заявила, что транспортировка тел личным автотранспортом родственников покойных недопустима — для этого может быть использован только должным образом оборудованный спецтранспорт.

Комментируя происходящее "Российской газете", представитель пресс-службы областного УВД заявил, что полиция не обязана заниматься транспортировкой тел в морги. Почему в районе нет организации, которая на законных основаниях выполняла бы данную задачу в УВД сейчас выясняют.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что полицейские Сахалина испугали местных жителей, привязав к движущейся машине собаку "для тренировки".

Источник фото: ГТРК "Бира"

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