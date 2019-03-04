Власти Москвы следят за каждым шагом горожан по мобильным

Власти Москвы покупают геоаналитические данные sim-карт у сотовых операторов связи.

Таким образом столичная власть может отслеживать местонахождение жителей города с точностью до минут и полукилометра. Примечательно, что на это было потрачено порядка 516 миллионов рублей.

Чиновники заявляют, что это необходимо для реорганизации инфраструктуры города и маршрутов общественного транспорта. Также представители столичной власти заявляют, что все полученные ими от сотовых операторов связи данные якобы обезличены.

С помощью системы, достойной иного фантастического фильма, власти Москвы могут узнать где и сколько человек работает, где и как давно живет, в какие места ходит на выходных и как часто бывает загородом.

Остается неизвестным, в каком именно виде флагманы сотовой связи предоставляют властям информацию о москвичах. Средства массовой информации и пользователи сети Интернет указывают на то, что рано или поздно использование геоаналитических данных превратится в инструмент рекламного, агитационного и даже политического давления на граждан страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в последние годы правительство Российской Федерации все больше интереса демонстрирует к так называемому "рейтингу благонадежности" - особой системе, что уже давно и успешно действует в Китайской народной республике.

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