Власти Москвы следят за каждым шагом горожан по мобильным

Власти Москвы покупают геоаналитические данные sim-карт у сотовых операторов связи.
Таким образом столичная власть может отслеживать местонахождение жителей города с точностью до минут и полукилометра. Примечательно, что на это было потрачено порядка 516 миллионов рублей.
Чиновники заявляют, что это необходимо для реорганизации инфраструктуры города и маршрутов общественного транспорта. Также представители столичной власти заявляют, что все полученные ими от сотовых операторов связи данные якобы обезличены.
С помощью системы, достойной иного фантастического фильма, власти Москвы могут узнать где и сколько человек работает, где и как давно живет, в какие места ходит на выходных и как часто бывает загородом.
Остается неизвестным, в каком именно виде флагманы сотовой связи предоставляют властям информацию о москвичах. Средства массовой информации и пользователи сети Интернет указывают на то, что рано или поздно использование геоаналитических данных превратится в инструмент рекламного, агитационного и даже политического давления на граждан страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в последние годы правительство Российской Федерации все больше интереса демонстрирует к так называемому "рейтингу благонадежности" - особой системе, что уже давно и успешно действует в Китайской народной республике.
Читайте также:
Китай "изобрел" тотальную слежку.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия и Китай наложили вето на подготовленную США резолюцию в СБ ООН по Венесуэле. Двойное вето от этих стран - это нечастая история в противостоянии Западу.
"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.
Президент Белоруссии поддержал идею создания общей российско-белорусской валюты с эмиссионным центром в Российской Федерации.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.