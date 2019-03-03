Архиепископа "новой церкви" Украины задержали в Крыму

Архиепископ "новой церкви" Украины Климент был задержан сотрудниками российской полиции в Симферополе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой за заявление пресс-службы украинской церковной организации.

"Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан русской полицией на автовокзале. Последние сведения о нем - что его везут в районное отделение полиции", - говорится в заявлении.

Священнослужитель планировал посетить судебное заседание в Ростове-на-Дону по делу гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму. По версии следователей, молодой человек через интернет убеждал ученицу старших классов школы города Сочи привести в действие заранее изготовленное взрывное устройство во время выпускного вечера, а затем уехать на Украину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сербская православная церковь не признала "новую церковь" Украины, назвав ее "насильно навязанной конфедерацией" украинских раскольников. Сербское духовенство также призвало Константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения и восстановить "благословенный мир и единство поместных Божиих Церквей".

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