Россия не отдаст Арктику Соединенным Штатам

Россия не уступит Соединенным Штатам Арктику, по причине того, что она входит в сферу российских интересов. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал вице-премьер России Юрий Борисов, сообщает портал газеты "Известия".

"Эта территория является сферой интересов России. Мы своего не упустим и не отдадим", - сказал Борисов. Он также добавил, что Россия не может допустить усиления позиций США в этом регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, пообещавшего не допустить господства России и Китая в Арктике. Фогго подчеркнул, что равные права на использование этого региона есть у каждой страны Арктического совета.

В середине февраля появилась информация о планах Соединенных Штатов отправить к Арктике свои военные корабли для обеспечения свободы судоходства в регионе. Американские военные также предложили разместить на Аляске военную базу и самолеты-разведчики.

Также "Правда.Ру" напоминает о том, как глава Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов адмирал Филип Дэвидсон обвинил Россию во вмешательстве в интересы США. По его мнению, Москва подрывает интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе. Адмирал выразил обеспокоенность увеличением мощи вооруженных сил России.

Читайте также: Власти Украины решили популяризировать украинский язык за границей

Израильский лунный аппарат доставит на Луну "библиотеку человеческих знаний"