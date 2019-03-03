Россия не отдаст Арктику Соединенным Штатам

Россия не уступит Соединенным Штатам Арктику, по причине того, что она входит в сферу российских интересов. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал вице-премьер России Юрий Борисов, сообщает портал газеты "Известия".
"Эта территория является сферой интересов России. Мы своего не упустим и не отдадим", - сказал Борисов. Он также добавил, что Россия не может допустить усиления позиций США в этом регионе.
Ранее "Правда.Ру" писала о заявлении командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, пообещавшего не допустить господства России и Китая в Арктике. Фогго подчеркнул, что равные права на использование этого региона есть у каждой страны Арктического совета.
В середине февраля появилась информация о планах Соединенных Штатов отправить к Арктике свои военные корабли для обеспечения свободы судоходства в регионе. Американские военные также предложили разместить на Аляске военную базу и самолеты-разведчики.
Также "Правда.Ру" напоминает о том, как глава Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов адмирал Филип Дэвидсон обвинил Россию во вмешательстве в интересы США. По его мнению, Москва подрывает интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе. Адмирал выразил обеспокоенность увеличением мощи вооруженных сил России.
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