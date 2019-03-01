Команда Гудкова: первые итоги

Один из главных фаворитов от оппозиции на предстоящих выборах в Московскую городскую думу Дмитрий Гудков крайне безответственно подходит к выбору своих соратников, в том числе тех, кто в составе его команды баллотируется в столичный парламент. Своими действиями они дискредитируют своего патрона, причем не только в глазах избирателей, но и в глазах коллег-оппозиционеров.

К примеру, депутат района Лефортово Виктория Аладьина на днях сорвала выступление своей коллеги Александры Андреевой на слушаниях по установке шлагбаума во дворе жилого дома. Сначала Аладьина начала перебивать Андрееву, а затем и исподтишка выключила той микрофон.

"Наш совет депутатов все чаще и чаще производит стойкое впечатление второго класса школы для умственно отсталых, где ученики плюются жеваной бумагой и таскают друг у друга вкладыши от жвачек, а карикатурная маразматичка-училка дико бесится, что некоторые из находящихся в классе талантливее и намного известнее, чем она", — охарактеризовала Андреева произошедшее на своей странице в Facebook.

Аладьина продемонстрировала незнание предмета обсуждения. В частности, она заявила о том, что установка шлагбаума нарушает права арендаторов, которым не было предоставлено по одному машиноместу на квартиру. Собственно, отключение микрофона произошло после того, как Андреева указала на то, что "земельный участок многоквартирного жилого дома — общедолевая собственность собственников помещений МКД; распоряжаться собственностью могут собственники", а не посторонние лица.

"За полторы минуты моей речи Аладьина прервала меня дважды, с заявлениями о том, что собственники могут распоряжаться своей собственностью коллективно. Как при такой неспособности понимать простейшие тексты она преподает в вузе, для меня остается загадкой", — отметила Андреева.

Весьма сомнительно выглядит и кандидатура экономиста Дмитрия Некрасова, которого Гудков выдвинул на выборы в 42 округе (Дорогомилово, Раменки и часть района Фили-Давыдково). В 2009 году этот оппозиционер вошел в экспертное управление Администрации Президента по вопросам налогообложения и введения пенсионных реформ. Что не помешало ему уже через два года стать секретарем Координационного совета оппозиции, где он неоднократно отметился срывом заседаний. Интересно также, что в 2016 году Некрасов находился в разработке ФСБ по подозрению в связи с террористами, и был вынужден бежать за границу, что помешало ему принять участие в избирательной кампании. Однако спустя год Дмитрий выпустил неожиданно комплиментарный доклад о российской экономике, после чего вернулся в Москву. Все обвинения со стороны ФСБ с бывшего чиновника Администрации Президента были сняты.

Ещё больше вопросов вызывает кандидатура Алисы Образцовой, которая баллотируется в Мосгордуму от 36 округа (Котловка, Обручевский, Черемушки). В 2012 году от лица группы адвокатов Pussy Riot она вела переговоры с издательством "Алгоритм" о выпуске книги "Pussy Riot. Что это было?". В частности, она требовала увеличить аванс со 150 тысяч до 250 тысяч рублей, несмотря на имевшиеся договоренности. Позже выяснилось, что Надежда Толоконникова, за авторством которой выходила книга, пока та отбывала срок, к ее написанию отношения не имеет. То есть фактически Образцова была причастна к попытке нажиться на имени скандальной оппозиционной панк-группы.

Кроме того, Алиса Образцова разбила семью оппозиционного адвоката Марка Фейгина. В 2016 году жена юриста Наталья Харитонова подала на развод, узнав о многолетних изменах Фейгина с Образцовой. Связь с Фейгиным объясняет и участие Образцовой в переговорах с издательством "Алгоритм". Нынешняя соратница Гудкова перессорилась с другими оппозиционерами, в том числе сторонниками Максима Каца и Алексея Навального.

Все это, в первую очередь, бьет по репутации Дмитрия и подрывает его авторитет в глазах других оппозиционеров. Такой беспечный подход к выбору окружения, которое, по идее, должно служить опорой и поддержкой, выбивает почву из-под ног Гудкова. Ведь, когда разговор заходит о членах его команды, первым делом вспоминают самого Гудкова, как это и произошло в истории с Аладьиной. Мало того, что он теперь сам испытывает трудности в связи с выдвижением по своему округу известного телеведущего Романа Бабаяна, так еще и его соратники имеют крайне противоречивую биографию, которая едва ли поможет им победить на сентябрьских выборах.

А если вспомнить, что Гудков зачем-то ввязался во внутрипартийную борьбу яблочников Максима Каца и Сергея Митрохина на стороне последнего, то становится очевидно, что часть оппозиционного электората он уже от себя оттолкнул, вдобавок расколов демократическую оппозицию. Кац открыто заявил, что в 5 округе Гудкова поддерживать не станет и выдвинет по данному округу своего кандидата. В такой ситуации позволять соратникам подрывать свою репутацию просто непростительно и может быть критично для столь важной избирательной кампании.