Саратовский дворник ударил журналиста лопатой за вопрос

В Саратове работник коммунальной службы с лопатой набросился на журналиста и оператора местного информационного портала "Свободные новости".
Съемочная группа приехала снимать сюжет о пенсионере, в квартире которого из-за неаккуратной расчистки крыши дома от наледи протекают потолки. После того, как необходимый материал был отснят, корреспонденты вышли на улицу и увидели двух работников коммунальных служб, счищавших снег с козырька подъезда.
Журналисты спросили мужчин, чистили ли они от снега кровлю дома. "Подошли к первому, тот начал угрожать, обещал побить. Подошли ко второму и когда начали говорить с ним, подбежал первый и стал бить лопатой по камере", - рассказал пострадавший оператор.
В результате нападения у камеры оказалось повреждено крепление, а журналисты получили незначительные ушибы. Дворники скрылись, но вскоре были задержаны полицией. Проблема с протекающей крышей так и не решена, отмечают на портале.
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