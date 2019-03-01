Саратовский дворник ударил журналиста лопатой за вопрос

В Саратове работник коммунальной службы с лопатой набросился на журналиста и оператора местного информационного портала "Свободные новости".

Съемочная группа приехала снимать сюжет о пенсионере, в квартире которого из-за неаккуратной расчистки крыши дома от наледи протекают потолки. После того, как необходимый материал был отснят, корреспонденты вышли на улицу и увидели двух работников коммунальных служб, счищавших снег с козырька подъезда.

Журналисты спросили мужчин, чистили ли они от снега кровлю дома. "Подошли к первому, тот начал угрожать, обещал побить. Подошли ко второму и когда начали говорить с ним, подбежал первый и стал бить лопатой по камере", - рассказал пострадавший оператор.

В результате нападения у камеры оказалось повреждено крепление, а журналисты получили незначительные ушибы. Дворники скрылись, но вскоре были задержаны полицией. Проблема с протекающей крышей так и не решена, отмечают на портале.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как в Москве четверо дворников пришли к своему начальнику с требованием оплатить часы переработки и вместо того чтобы выплатить положенные работникам деньги, начальник ГБУ "Жилищник" подал на дворников в суд. Чертановский суд Москвы признал дворников виновными в незаконной организации митинга и присудил им штраф в размере 10 тысяч рублей с каждого человека.

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