Чиновники объяснили зачитывание "приговора" санкционному сыру

В управлении Россельхознадзора по Саратовской области объяснили действия сотрудника ведомства, зачитавшего "приговор" санкционному сыру перед тем, как его сжечь. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Как пояснили в надзорном ведомстве, акт об уничтожении продуктов зачитывается согласно установленным законодательством правилам. Процесс уничтожения незаконной продукции также фиксируется на видео, чтобы "однозначно идентифицировать изъятые товары" и установить факт их утилизации. Видеозаписи в дальнейшем размешаются в открытом доступе в целях профилактики подобных правонарушений.
Ранее пользователи сети обратили внимание на видео, на котором начальник отдела саратовского Россельхознадзора, стоя перед коробками санкционного сыра, зачитывает документ о том, что такая продукция запрещена к ввозу в Россию и подлежит уничтожению. После чего три партии запрещенного сыра общим весом более 12 килограмм сжигают.
Напомним, что в феврале Федеральная таможенная служба России предложила расширить список иностранной продукции, попадающей под действие эмбарго. Таможенники захотели включить в список заграничные фруктовые соки, баранину и морепродукты.
"Правда.Ру" писала о предложении министра сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Кристиана Шмидта по принятию ряда мер, которые бы поспособствовали отмене Москвой продуктового эмбарго.
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