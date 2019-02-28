Кремль ответил на требования из США раскрыть активы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроект о раскрытии активов Владимира Путина, который рассматривает Конгресс США, "русофобскими потугами" и рассказал, что к подобным новостям в Кремле относятся с иронией.
Песков подчеркнул, что в Кремле к инициативе американских законодателей не относятся серьезно, а Владимир Путин "вряд ли" знает о готовящемся законопроекте. Его пресс-секретарь допустил, что глава государства возможно прочитает об этом в новостных дайджестах, которые для него готовят.
"Американские политики в последнее время все больше заботятся о проблемах других государств. Такое чувство, что у них своих забот не хватает", — сообщил Дмитрий Песков.
Ранее в Конгресс США был внесен законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина". Законодатели хотят обязать разведку исследовать финансовое состояние президента России. Авторы законопроекта хотят показать всему миру "настоящее лицо" российского лидера и его окружения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что Владимир Путин пообещал россиянам улучшения жизни уже в 2019 году. Об этом он заявил в обращении к Федеральному Собранию.
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