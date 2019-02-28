Крым ответил на планы создать "платформу деоккупации" полуострова

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что попытки Украины создать платформу "друзей украинского Крыма" бесперспективны. По мнению Гемпеля, чтобы восстановить связи с полуостровом Украине необходимо лишь признать его принадлежность к России.

Ранее некоторые СМИ публиковали заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который рассказал о планах создать "платформу деоккупации Крыма". По словам замглавы украинского МИД, несколько зарубежных стран уже поддержали эту инициативу.

"Если украинское правительство хочет вернуть себе расположение крымчан, ему необходимо признать результаты референдума 2014 года. А это значит, признать полуостров российской территорией. Тогда можно говорить о восстановлении отношений", — сказал журналистам Юрий Гемпель. "Это уже нормальная практика украинских политиков — заниматься созданием фейковых и бредовых новостей. "Платформа деоккупации Крыма" относится как раз к этой категории. Проект не имеет никакой перспективы, поэтому я призываю украинское правительство не тратить на него время", — пояснил крымский политик.

По словам Юрия Гемпеля, сегодня у Крыма есть большое количество друзей, в том числе и западных стран, которые готовы развивать сотрудничество и налаживать дополнительные коммуникации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ошибке, допущенной корпорацией Google. На популярном сервисе компании Google Maps Крымский полуостров был отмечен как территория Украины. После соответствующего запроса Госдумы РФ, компания принесла извинения и причислила Крым к российской территории.

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