Работодатели начали увольнять россиян за просрочки по кредитам

Эксперты отмечают возросший интерес работодателей к кредитным историям россиян. Службы безопасности крупнейших российских компаний уже провели массовые проверки своих сотрудников на "благонадежность". Однако для проверки сотрудника, компании необходимо его согласие на запрос в Объединенное кредитное бюро.
Эксперты считают, что компании проявляют интерес к кредитным историям своих сотрудников, чтобы выявить неблагонадежных лиц, а также проверить работников, которые трудятся на ответственных должностях. ОКБ дает доступ работодателю к полной кредитной истории сотрудника, которая включает адреса, информацию о всех кредитах, просрочках и т. д.
Также участились проверки кредитной истории кандидатов при приеме на работу. Непогашенный кредит никак не влияет на решение работодателя, — говорят рекрутеры, а вот крупные долги существенно осложняют принятие решения, особенно, если кандидат претендует на руководящую должность.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала полезный для читателей материал, в котором рассказывается о том, что делать, если банк продал ваш кредит коллекторам.
Фото: Минтруд России
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