Москва продолжит развивать проекты в сфере образования

Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил успехи столичных школьников на выпускных экзаменах и российских оплимпиадах. Об этом он сообщил в своем микроблоке Twitter.
"Прошлогодние результаты ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, как выросло качество знаний московских школьников. Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей. Радуюсь с ними, потому что это еще и результат реформ в образовании", — написал Собянин.
Мэр также сообщил, что в этом году продолжится развитие проекта "Московская электронная школа", а также предпрофессиональной подготовки школьников в инженерных, медицинских и в анонсированных ранее руководителем департамента образования и науки города Москвы Исааком Калиной IT-классах, которые откроются в новом учебном году.
"И, конечно, важно поспевать за растущим городом: строить новые детсады и школы", — добавил Собянин.
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