Пермские кондукторы решили фотографировать расплачивающихся крупными купюрами пассажиров

Кондукторы пермского АТП решили фотографировать всех пассажиров, расплачивающихся за проезд крупными купюрами, из-за участившихся случаев фальшивомонетничества на транспорте, сообщает "Российская Газета".
Такое решение, как уточняется в материале, принято в связи с частыми случаями выявления фальшивых купюр достоинством в две и пять тысяч рублей в городском общественном транспорте.
Для защиты от подобных случаев перевозчики решили пойти на необычный шаг: фотографировать любого пассажира, расплатившегося за проезд купюрой крупного номинала. Фотографии будут служить дополнительной страховкой от возможного мошенничества, поскольку преступника станет гораздо легче обнаружить.
Издание подчеркивает, что администрация Перми подобную инициативу перевозчиков не одобрила. В городском департаменте дорог и транспорта отметили, что кондуктор имеет право вызвать полицию, если у него возникли подозрения в подлинности денег. Однако он не может настаивать на обязательной фотосъемке пассажира без получения согласия на съемку, и тем более, высадить пассажира в случае отказа.
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