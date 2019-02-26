Жители Курил смогут пользоваться скоростным Интернетом

Уже в скором времени жители Курильских островов смогут получить высокоскорстной доступ в Интернет благодаря новой волоконно-оптической линии связи, которая соединит Курилы с Сахалином.
Прокладку новой линии связи начали еще 2017 году. Длина новой линии связи составила более 800 километров, кабель частично проходит по дну Охотского моря.
Ранее жители Курильских островов могли подключатся к Интернету используя спутниковое соединение, либо проводную технологию DSL. Оба способа требовали больших затрат и не давали высокой скорости подключения к глобальной сети.
Ранее Япония предъявила России протест за прокладку высокоскорстной линии связи к Курильским островам. "Правда.Ру" сообщала о претензиях Токио на острова Курильской гряды.
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