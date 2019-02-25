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Источник Правда.Ру

В Москве пройдет онлайн-олимпиада для младшеклассников "Я люблю математику"

Россия » Центр » Москва

В Москве с 11 по 24 марта пройдет онлайн-олимпиада для учеников 1-4 классов "Я люблю математику". Ребят ждут игровые задания на развитие логики, пространственного воображения и нестандартного мышления. Главная задача состязания — привить детям интерес к математике.

Проверить свои силы и познакомиться с системой школьники смогут во время пробного тура, который будет проходить с 27 февраля до 10 марта. Его результаты не будут учитываться при подведении итогов основного тура олимпиады, его задача — помочь ребятам подготовиться к основному этапу.

"Анализ поисковых запросов показывает, что математика находится в центре внимания школьников и родителей: 30% запросов об учебниках и пособиях для начальной школы связаны именно с этим предметом. Это понятно: математика влияет на поступление в вузы и дальнейшую карьеру, а требования к детям предъявляют довольно высокие. Поэтому мы уделяем ей особенное внимание", — говорит руководитель образовательных сервисов "Яндекса" Илья Залесский.

Для участия в соревновании школьникам нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады. В этом ребенку могут помочь учителя и родители.

"Наша задача — уже в начальной школе показать каждому ребёнку, что математика — предмет яркий и увлекательный, а не скучный и занудный. К сожалению, изучение математики в младших классах зачастую сводят к решению типовых примеров из учебников и вариантов всероссийских проверочных работ. Мы внедряем современные подходы к обучению ребят математике. Олимпиада "Я люблю математику", которую наш центр проводит вместе с коллегами из Яндекс. Учебника — часть этой работы", — говорит руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Московская система образования уделяет особое внимание математике и связанным с ней предметам. По инициативе руководителя департамента образования и науки города Москвы Исаака Калины и Ассоциации учителей математики в 2018 году был запущен проект "Математическая вертикаль", в рамках которого действуют уже более 300 математических классов. В середине февраля с размахом был отмечен День математики, когда на площадках ведущих московских вузов были организованы лекции ученых для учеников 6-7 классов, а также мастер-классы и конкурсы. Хорошее знание математики необходимо для поступления в предпрофессиональные инженерные и академические, а также IT-классы, которые начнут работать в московских школах в будущем учебном году. Департамент образования и науки стремится как можно раньше дать детям хорошую математическую базу, с которой для них будет открыт путь в очень разные, но наиболее перспективные профессии будущего.

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Темы школа Москва математика младшая школа младшеклассники школьные олимпиады среднее образование
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