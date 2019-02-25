Управление следственного комитета по Курганской области начало расследование в отношении действующего сотрудника полиции за избиение пенсионера.
Вечером 23 февраля сотрудник полиции находился дома и громко слушал музыку, которая мешала соседям. Это спровоцировало конфликт, в результате которого полицейский нанес соседу-пенсионеру удар по голове. Из-за удара пенсионер упал с лестницы и ударился головой об ступеньки. На данный момент пенсионер госпитализирован, врачи утверждают, что он находится в коме.
В управлении СК РФ по Курганской области сообщили, что провинившийся полицейский уже задержан. Следствие устанавливает все подробности случившегося, чтобы выдвинуть обвинения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте с полицейскими, который произошел в Сахалинской области. Местные полицейские решили потренировать собаку и привязали ее к машине.
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