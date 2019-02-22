Прокуратура начала проверку после сожжения пяти верблюдов ради "суверенитета России"

Прокуратура города Ангарск проверяет появившееся в СМИ сообщение об обряде жертвоприношения, который совершили шаманы на Байкале. Представители религиозной организации "Хухэ Мунхэ Тэнгэри" ("Вечно синее небо") сожгли пять верблюдов и выложили в интернет видеоролик о своей церемонии.
— У нас, у бурят, наивысшим животным для подношения богам считается верблюд. Почему их пять? Так получилось, что цифра пять в наших гаданиях считается наивысшей оценкой школьников, она всегда была наивысшей оценкой знаний, возможностей, способностей. Поэтому если мы хотим чего-то добиться, нужно все делать на отлично, — комментирует происходящее на видеозаписи Артур Цыбиков, представившийся "Заместителем верховного шамана России".
На видео показано, как шаманы силой тащат верблюдов к месту проведения ритуала под звуки бубнов, а затем разводят огромный костер.
— Хотим сделать нашу Родину красивой, сильной, мощной и суверенной в принятии своих решений и принятии своего жизненного пути, — объяснил Цыбиков смысл церемонии.
Интернет-издание Байкал-Daily обратилось за комментарием в один из шаманских центров Бурятии. Там журналистам рассказали, что верблюды в жертвоприношениях не используются, и подобные церемонии проводятся только в теплое время года, назвав произошедшее "варварством".
Пресс-релиз о начале проверки информации о жертвоприношении верблюдов прокуратура Ангарска разослала 22 февраля.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о традиции приносить в жертву богам молодого быка, которая существует в Пермском крае.
Источник фото: кадр из видео на youtube. com
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