Бурятские шаманы возмутились обрядом сжигания верблюдов в поддержку России

Представители бурятского религиозного шаманского центра "Тэнгэри" назвали обряд "бурятских шаманов", сжегших заживо пять верблюдов в городе Ангарск Иркутской области, "варварством и кощунством". Об этом сообщает местное издание "Байкал-Daily".

По словам шаманов из "Тэнгэри", буряты считают верблюдов священными животными и никогда не приносят их в жертву. Исполнение обряда проходило с нарушением всех установленных канонов и, вероятно, является делом рук неошаманов.

"Действо совершалось группой лиц, одетых в шапанское одеяние и, очевидно, не осознающих происходящее. Очевидно незнание канонов шаманизма и абсолютная извращенность обрядовых действий", - подчеркивают в организации.

Подобный варварский обряд, считают шаманы, "ломает традиции и обычаи бурятского народа, порочат святость, сакральность и честь шаманизма". Жестокое и бессмысленное убийство верблюдов неминуемо приведет к бедам и тяготам, поскольку нарушает гармонию между божествами и людьми, говорится в обращении бурятских шаманов.

Напомним, в начале февраля в Ангарске группа людей, представившихся "бурятскими шаманами высшего посвящения", провела ритуал жертвоприношения пяти верблюдов, направленный на укрепление благополучия России и ее народов.

По их словам, сожжение верблюдов на костре является исключительной мерой помощи "от чистой души". "Без духовной энергии, без поддержки духовных лиц, государство и люди это сдвинуть не смогут", - сказал один из участников обряда.

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