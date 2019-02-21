Закрытие на ремонт московского роддома №10 никак не отразится на размещении будущих мам

Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что жители Зюзино смогут выбрать медучреждение, которое появится на месте аварийного Родильного дома №10. Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на портале "Активный гражданин", где москвичи смогут выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте, отметили в департаменте.

Напомним, что ранее роддом был признан аварийным, а пребывание в нем — угрожающим здоровью рожениц и закрыт по решению суда. Здание было построено 65 лет назад и не отвечало медицинским требованиям.

Как отмечается, пять лет назад, в 2014 году, департамент здравоохранения обращался с инициативой о капитальном ремонте зюзинского роддома, но встретил протест со стороны муниципального депутата района Константина Янкаускаса, который впоследствии организовал пикетирование. В результате департамент исключил объект из планов по капитальному ремонту и перенаправил средства на другие роддома Москвы. За это время роддом обветшал и не больше не может обеспечивать функционирование без угрозы для жизни и здоровью рожениц и детей.

Жительницы района, которые пользовались услугами роддома №10, поддерживают инициативу департамента здравоохранения. "Я, если честно, до сих пор не понимаю суть конфликта. Своего первого ребенка рожала в этом роддоме 6 лет назад. Уже тогда состояние этого роддома было, мягко говоря, удручающим. После стольких лет эксплуатации здания появляется масса инфекций и грибок, от которых просто так не избавиться и каждое из них представляет серьёзную опасность для новорожденных", — сообщила жительница Зюзино Александра Петрова.

Она также отмела, что искренне рада, что второго ребенка сможет родить в другом, новом и современном центре. "Врачам, которые выступают против закрытия роддома в Зюзино, хотелось бы напомнить, что они давали клятву Гиппократа и ставить под угрозу жизнь и здоровье нас и наших детей только ради сохранения рабочего места — просто омерзительно!", — добавила она.

Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова отметила, что вопрос дальнейшего трудоустройства сотрудников роддома решается в настоящее время.

"Этому роддому уже 60 лет. Он, конечно, требует капитального ремонта. Департамент здравоохранения ведет сейчас переговоры с сотрудниками роддома по дальнейшему их кадровому распределению и расчету, и примет соответствующие решения уже в ближайшее время", — говорит Людмила Стебенкова.

О том, что речь идет именно о капитальном ремонте здания, а не его сносе, заявила член регионального штаба ОНФ в Москве, главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова Ольга Шарапова.

"Речь идет о том, чтобы в нем был сделан капитальный ремонт и установлена современная система вентиляции, соответствующая нынешним требованиям времени. Сделать это в работающем лечебном заведении невозможно, как и невозможно за короткий срок в два-три месяца. Также не стоит забывать, что само здание роддома построено более 65 лет назад и с того момента в нем не было ни единого капитального ремонта", — отмечает Шарапова.

Всех пациенток роддома № 10 перенаправили в районный Центр планирования семьи и репродукции, который находится в 11 минутах от старого родильного дома. По оснащению и широте применения современных медицинских технологий это одно из лучших учреждений в столице. Шесть корпусов, соединенные друг с другом, представляют собой единый акушерско-гинекологический комплекс, крупнейший в России.