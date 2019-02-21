Постпред России признал помощь ДНР и назвал ее необходимой

Россия не может оставить без помощи население юго-востока Украины, лишенное возможности вести нормальную жизнь в условиях полной экономической, транспортной и энергетической блокады этого региона Киевом. Об этом в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Он отметил, что действия украинских властей вынуждают Россию оказывать населению Донбасса гуманитарную помощь, поскольку жители этого региона вынуждены выживать и не могут самостоятельно обеспечить себя всем необходимым.

Небензя напоминал о высказывании президента Украины Петра Порошенка, пообещавшего путем длительной блокады вернуть Донбасс под свой контроль. "У нас будет работа - у них нет. У нас будет пенсия - у них нет. Наши дети пойдут в школы, а у них будут сидеть в подвалах. Именно так мы выиграем войну", - процитировал украинского лидера постпред России.

Затем он обратился к представителям европейских стран с вопросом о том, как следует, по их мнению, оценивать такое заявление: "Хотелось бы поинтересоваться у присутствующих европейцев, отстаивающих ценности многообразия. Считается ли нормальным угрожать применением военной силы против тех, кто отличается политическими взглядами?".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем грозит России принятый Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции о правах человека в Крыму, составленный Украиной.

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