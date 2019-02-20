Наказание за появление в общественных местах в нетрезвом виде ужесточат

Самарские депутаты внесли предложение в Госдуму об ужесточении наказания для пьяниц, которые появляются в общественных местах. Законодатели Самары хотят обязать алкоголиков исполнять общественно-полезные работы.
Сейчас проходит сбор подписей в поддержку инициативы. Авторы инициативы предлагают обязывать пьяниц отрабатывать 50 часов общественно-полезных работ в свободное время от работы.
На данный момент за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей, либо заключение до 15 суток.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ученых, которые определили настоящую причину алкоголизма. Исследователи обнаружили в организме человека специальный гормон, который отвечает за предрасположенность к алкоголю.
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