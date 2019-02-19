Кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге администрации поселка

Удивительное происходит в небольшом поселке Прогресс Амурской области. Там местные жители подожгли здание администрации населенного пункта.

Об инциденте сообщают средства массовой информации Амурской области. Как пишут журналисты, в правоохранительных органах подтвердили информацию о поджоге сельской администрации.

Примечательно, что совершившие поджог администрации местные жители — мужчины 36 лет — 41 года — являются кандидатами в эту самую администрацию от политической партии ЛДПР. Объяснить свое поведение стражам правопорядка местные жители не смогли, сославшись на то, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что выйти на след преступников полицейским поселка Прогресс Амурской области было несложно. Так, с помощью камер видеонаблюдения, установленных на здании поселковой администрации, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность владельца автомобиля, на котором кандидаты в депутаты подъехали к месту происшествия.

Согласно предоставленным местными средствами массовой информации данным, сейчас горе-депутаты арестованы на 48 суток. Мужчинам может грозить до 5 лет тюрьмы.

Выборы в Прогрессе запланированы на 3 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутату от партии "Единая Россия" из Татарстана показалось, будто автомобили соседей поднимают слишком много пыли. Народный избранник взял в руки оружие и вместе со своим товарищем открыл огонь по местным жителям.

Фото: pixabay.com.

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