Жительницу Твери с острой болью заставили сутки ждать "Скорую"

Жительница Твери Екатерина рассказала журналистам об инциденте, который произошел с ней 18 февраля. В этот день девушка обратилась в городскую поликлинику №3 с жалобами на острую боль. При осмотре врачи поставили диагноз острое воспаление аппендицита и вызвали скорую, но карета скорой помощи так и не приехала на вызов.
На первый звонок диспетчер неотложки сообщила, что приняла вызов и что машина прибудет в ближайшее время. Спустя 40 минут медики еще раз позвонили в диспетчерскую, там сообщили, что машина еще не выехала и попросили подождать. После очередных 40 минут машина не прибыла. Повторный звонок диспетчеру не принес результата. Карету скорой помощи пообещали подать "в течение дня".
После того острые боли усилились Екатерина приняла решение добираться до больницы на общественном транспорте. Сотрудники скорой помощи города Твери уже неоднократно заявляли о дефиците кадров. Медики предпочитают работать в Подмсосковье или Москве, где уровень оплаты труда значительно выше.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о неофициальном распоряжении для сотрудников скорой помощи сократить количество госпитализацией пациентов. Об этом рассказал заведующий одной из подстанций скорой медицинской помощи, представитель профсоюза "Фельдшер.ру".
Читайте также:
Врачи "скорой" получили распоряжение сократить госпитализацию
Врач: "скорая" пыталась реанимировать Децла провинциально и формально
"Скорые помощи" могут передать частникам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Задача государства - увеличить доходы всех людей, независимо от места их проживания.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".