Жительницу Твери с острой болью заставили сутки ждать "Скорую"

Жительница Твери Екатерина рассказала журналистам об инциденте, который произошел с ней 18 февраля. В этот день девушка обратилась в городскую поликлинику №3 с жалобами на острую боль. При осмотре врачи поставили диагноз острое воспаление аппендицита и вызвали скорую, но карета скорой помощи так и не приехала на вызов.

На первый звонок диспетчер неотложки сообщила, что приняла вызов и что машина прибудет в ближайшее время. Спустя 40 минут медики еще раз позвонили в диспетчерскую, там сообщили, что машина еще не выехала и попросили подождать. После очередных 40 минут машина не прибыла. Повторный звонок диспетчеру не принес результата. Карету скорой помощи пообещали подать "в течение дня".

После того острые боли усилились Екатерина приняла решение добираться до больницы на общественном транспорте. Сотрудники скорой помощи города Твери уже неоднократно заявляли о дефиците кадров. Медики предпочитают работать в Подмсосковье или Москве, где уровень оплаты труда значительно выше.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о неофициальном распоряжении для сотрудников скорой помощи сократить количество госпитализацией пациентов. Об этом рассказал заведующий одной из подстанций скорой медицинской помощи, представитель профсоюза "Фельдшер.ру".

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