Более двух тысяч московских школьников получили консультации по ЕГЭ

В Москве 15 и 16 февраля в десятый раз прошла акция "ЕГЭ: из года в год!", в рамках которой консультации по сдаче Единого государственного экзамена получили более двух тысяч школьников.

"В ежегодной акции "ЕГЭ: из года в год!" приняли участие 2015 школьников. За два дня работы, 15 и 16 февраля, представители предметных комиссий ГИА-11 провели 2362 индивидуальные и групповые консультации. Для школьников из ТиНАО и Зеленограда шла прямая трансляция", — говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки города Москвы.

О том, как лучше подготовиться к Единому государственному экзамену по русскому языку, математике, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, биологии, географии, истории, информационно-коммуникационным технологиям и иностранным языкам всем желающим рассказали руководители предметных комиссий ГИА-11

В 2019 году сдавать ЕГЭ в Москве будут порядка 60 тысяч одиннадцатиклассников, аттестацию пройдут около 90 тысяч учеников девятых классов. Ранее руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина сообщил, что в 2018 году высокие баллы на ЕГЭ получили около 50 тысяч столичных школьников, а более 220 баллов за три экзамена получили свыше 21 тысячи человек.

"Мы замечаем, что выросло количество ребят, которые на Едином государственном экзамене получают высокий балл. Это количество высокобалльников достаточно равномерно распределяется по районам и даже по каждой школе", — отметил Исаак Калина.

Фото: официальный информационный портал единого государственного экзамена в facebook