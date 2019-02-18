Сахалинские полицейские тащили собаку за машиной для "тренировки"

Сахалинские полицейские, привязавшие служебную собаку к движущейся машине, проводили "стандартную тренировку". Об этом в интервью местному изданию "Сахалин-Курилы" рассказал начальник районного отделения МВД по Сахалинской области Шамиль Гаджиев.
Он отметил, что пробежка за машиной является обычной практикой, направленной на тренировку силы, реакции и выносливости. "Собака должна защищать жизнь и гражданских людей, и сотрудников полиции. Она обязана бросаться и на нож, и на пистолет. И ее нужно тренировать", - пояснил работник правоохранительных органов
Подобная практика, по мнению Гаджиева, обусловлена спецификой работы кинологических подразделений. "Правоохранители не только устраивают пробежки, но стреляют при них. Чтобы привыкали к пороху и реагировали соответствующим образом", - добавил полицейский.
В областном МВД по факту нарушения служебного регламента будет проведена проверка, которая решит вопрос о правомерности таких тренировок.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, как в Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, которая не давала сотрудникам выйти из автомобиля. Они остановились, чтобы помочь хозяину пса, лежавшему на улице без сознания из-за алкогольного опьянения. "Правда.Ру" сообщала о случае в московском метро, где полицейский застрелил натравленную на него собаку на глазах у людей.
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