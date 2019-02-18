В Севастополе появится памятник-танк имени Сталина

Специалисты в области военной инженерии из Симферополя восстановят советский тяжелый танк времен Великой Отечественной войны "ИС-2".

Об этом общественности сообщили в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя.

Так, по словам специалистов, в ближайшее время тяжелый советский танк ИС-2, возможно, уже удастся запустить. Как заявили представители Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, родной двигатель боевой машины находится в рабочем состоянии. ИС-2, предполагают они, будет принимать участия в различных реконструкциях, торжественных мероприятиях и даже съемках документального и художественного кино.

Отметим, что "ИС" — это аббревиатура. Советские военные танки были названы в честь государственного, военного и политического деятеля СССР Иосифа Сталина. Легендарные боевые машины, отметим, производились в период с 1943 по 1953 года, а свою главную роль сыграли в конце войны, в 1944–1945 годах при штурме городов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению американских средств массовой информации, российский танк Т-90 может воевать в абсолютно любых условиях. Только России, делятся эксперты из США, удалось создать технику, которой все нипочем.

Также "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации составили список самых сильных армий мира. Рейтинг возглавила армия Соединенных Штатов Америки. На втором же месте оказались Вооруженные силы Российской Федерации. Замкнула первую тройку рейтинга армия Китайской народной республики.

Фото: commons.wikimedia.org.

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