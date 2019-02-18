Две женщины забрали ребенка у задолжавшей им знакомой

Полицейские проведут проверку после заявления жительницы Ленинградской области о похищении у нее десятимесячной дочери из-за долга. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Министерства внутренних дел.

В воскресение, 17 февраля, в районное отделение полиции обратилась 40-летняя жительница деревни Старая. Она рассказала, что днем к ней в дом пришли две знакомые женщины и потребовали вернуть взятый ранее долг. Когда заявительница отказала им, объяснив это отсутствием у нее денег, женщины взяли в "залог" ее девятимесячную дочку.

Позднее, "кредиторы" добровольно привезли ребенка в отделение полиции. Девочку вернули матери. В настоящий момент полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, как в Перми неизвестный "кредитор" ворвался в квартиру к 90-летнему участнику Великой Отечественной войны, представившись новым собственником жилья, перешедшего к нему за долги дочери старика.

Вскоре выяснилось, что дочь ветерана обращалась в микрофинансовую организацию, сотрудники которой уговорили женщину оставить в залог по займу квартиру своего отца "для большей надежности". "Мне показалось это странным. Однако мне не дали спокойно все обдумать", - так объяснила свой поступок женщина.

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