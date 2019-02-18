Россияне оказались фанатами шансона и попсы

Около 70% всех жителей России предпочитают слушать советскую и российскую поп-музыку, такие данные приводит агенство "Интерфекс" со ссылкой на исследование специалистов "Левада-центра".
Социологи выясняли музыкальные предпочтения россиян и установили, что подавляющее число граждан выбирают популярную отечественную музыку, за нее высказались 67% опрошенных. Меньшей популярностью пользуется шансон - его выбрали 30%. На третьем место по популярности оказалась классическая музыка, ее слушают 22% респондентов.
Любимым музыкальным исполнителем по результатам опроса оказался Филипп Киркоров. За ним следуют Алла Пугачева и Стас Михайлов. Молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет в качестве любимых исполнителей чаще всего указывали Егора Крида, Тимати и Николая Баскова.
Исследователи также спрашивали респондентов о том, каким тем следует избегать в песнях. По мнению граждан, не следует петь о насилии и суициде (46%) и часто упоминать алкоголь и наркотики (41%). Еще 34% опрошенных россиян считают, что в музыке не место описанию секса и половых отношений. Чуть меньше 20% высказались против всяких ограничений в музыке.
Ранее, "Правда.Ру" писала о выводах ученых, установивших, что тяжелый рок - музыка для угрюмых подростков, которые агрессивны и не очень образованны. Классическую музыку предпочитают люди спокойные и утонченные, а популярную музыка и R'n'B слушают любители веселья.
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