МИД России прокомментировал ухудшение состояния Скрипаля

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию британской газеты Times об ухудшении самочувствия экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Захарова опубликовала на своей странице в Facebook запись, где утверждает, что статья — это "управляемая утечка". Более того, Мария Захарова подчеркнула, что это уже не первый случай, когда британские СМИ эффективно взаимодействуют со СМИ .

Напомним, накануне британское печатное издание Times заявило об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля. Со ссылкой на медиков издание отмечает, что эффект от отравления еще долго будет воздействовать на бывшего российского разведчика. На данный момент Сергей Скрипаль находится дома, ему оказывают медицинскую помощь.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о разоблачении "дела Скрипалей". Болгарский генерал Тодор Бояджиев заявил, что недавнее отравление гражданина Болгарии никак не связано с Сергеем Скрипалем.

Фото: Facebook/Мария Захарова

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