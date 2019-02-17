Более половины российских школьников подвергаются травле

Каждый второй школьник в России либо подвергался травле со стороны сверстников, либо наблюдал за этим со стороны. Такие выводы сделали эксперты из Института образования Высшей школы экономики, сообщила в интервью "Радио Свобода" научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального поведения НИУ ВШЭ Мария Новикова.

Педагоги опросили 800 школьников из разных регионов страны и опубликовали результаты первой части исследования, посвященной масштабам травли в старшей школе, поскольку именно в этом возрасте подростки чаще всего обращаются за психологической помощью.

Выяснилось, что 67% опрошенных оказывались жертвами травли и издевательств в школе. Подобные явления, по словам подростков, происходят один-два раза в месяц.

Такие цифры не могут не настораживать, отмечают исследователи, хотя они и укладываются в общемировую тенденцию распространения школьной травли и ее частоты. "Это вполне ожидаемо, потому что в российских школах нет программ, нацеленных на борьбу с травлей. Есть инициативы отдельных школ и учителей, но общей образовательной системы по борьбе с агрессивным поведением нет", - заключила Новикова.

Жертвами травли, согласно полученным данным, зачастую становятся дети из бедных семей и дети, у которых в семье работает только один из родителей. Исследователи также установили, что жертвы подростковой агрессии показывают более низкую успеваемость по школьным предметам, чем остальные ученики.

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