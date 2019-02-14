Пресс-секретарь Кадырова: "На Чечню ведется информационная гей-атака"

Сообщения о преследовании властями Чечни представителей ЛГБТ-сообществ являются частью спланированной информационной атаки, направленной против России. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" рассказал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

По словам Каримова, авторы подобных заявлений "в отсутствии стыда и совести перешли все границы", поскольку не располагают никакими объективными и достоверными сведениями, а только цитируют выдумки друг друга.

"Они доходят уже до абсурда, говоря об арестах и преследованиях. В Чечне нет ни одного случая ареста по этим признакам", - отметил в беседе пресс-секретарь. Он также уточнил, что полиция, правозащитники и иностранные журналисты не раз проверяли поступившие сообщения и не находили им никаких подтверждений.

Информационная "гей-атака" на Чечню, уверен Каримов, лишь часть хорошо спланированной и серьезно подготовленной антироссийской политики, которую проводят европейские страны и США.

Напомним, что совет ООН по правам человека опубликовал доклад, в котором эксперты организации заявили о ужесточении силовых мер чеченских властей против представителей сексуальных меньшинств. Подчеркивается, что в результате арестов, проведенных с декабря прошлого года, в Республике было задержано более 40 человек в связи с их нетрадиционной ориентацией. В организации сообщают также о том, что в результате пыток погибли как минимум двое задержанных.

Ранее, "Правда.Ру" писала о предложении Рамзана Кадырова отправить чеченских геев в Канаду. Лидер Чечни также опроверг слухи о наличии в регионе представителей сексуальных меньшинств.

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