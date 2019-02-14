Чебаркульский метеорит вернулся на положенное место.

Фрагмент метеорита из озера Чебаркуль вернулся в Государственный исторический музей Южного Урала. Администрация музея устроила для прессы специальный показ восстановленной экспозиции.
Экспонат пропал из коллекции пять лет назад. Стоимость камня массой 2,5 килограмма, по оценке ФСБ, превышает 2 миллиона рублей.
Фрагменты метеорита были подняты со дна озера в 2013 году, а в 2014 году один из камней похитил геолог Сергей Колисниченко. В его личной коллекции и была обнаружена пропажа. Передать ее музейщиком силовики смогли после завершения следственных действий и судебного рассмотрения.
— Справедливость восторжествовала, зло наказано, похитители метеорита получили по заслугам, — пишет пресс-служба музея.
По решению суда похититель получил за свое деяние всего год тюрьмы, причем — условно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о мошеннике из Волгограда, который утверждал, будто бы у него имеется 50-килограммовый кусок метеорита и пытался продать этот камень за 30 миллионов рублей. Специалисты утверждают, что покупать метеориты "с рук" — бессмысленно, поскольку материальную имеют только камни, описанные учеными и включенные в каталоги.
Источник фото: Государственный исторический музей Южного Урала
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