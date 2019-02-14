АУЕ-школьники терроризировали целый регион — их ждет тюрьма

Банда из подростков в возрасте от 14 до 16 лет за полгода совершила 37 преступлений. Более 20 потерпевших из разных городов Ханты-Мансийского автономного округа проходит по делу, которое поступило в Нижневартовской городской суд.

Серия преступлений началась в апреле прошлого года. Участники банды угоняли машины, грабили людей и вымогали деньги у сверстников. Учитывая возраст обвиняемых, заседания суда будут проходить в закрытом режиме, а имена их не разглашаются.

Источники издания Ura.ru полагают, что участники банды являются последователями движения "АУЕ", пропагандирующего жизнь "по понятиям" российской криминальной среды. К такому выводу эксперты пришли, изучив аккаунты подсудимых в соцсетях.

Рассматривать дело Нижневартовский городской суд начнет 15 февраля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Челябинске школьники выгнали с урока 48-летнего учителя физики, за то, что он не смог "назвать основные принципы АУЕ", а в Санкт-Петербурге члены АУЕ-банды напали на отдыхающих в Таврическом саду.

Источник фото: ugra-news.ru

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