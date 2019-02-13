В тульской школе искусств в туалет пускают по паспорту

Как сообщает сайт repairshome.ru, сообщение о данном инциденте поступило от бабушки одной из учениц школы.
Бабушка привела внучку на занятия и два часа ждала ее в холле. Они собирались сразу после уроков проехать по делам в Москву. Перед выходом собирались зайти в туалет. Однако, выяснилось, что родители, ожидающие детей с занятий, не могут воспользоваться туалетом.
Вахтерша сообщила, что на основании распоряжения директора взрослых в туалет не пускают. После долгих уговоров вахтерша смягчилась и разрешила пройти в туалет при предъявлении паспорта, если возраст ребенка младше пяти лет.
Однако, туалет был нужен бабушке, да и ребенку уже 7 лет. У бабушки паспорта с собой не было, поэтому пришлось обращаться к директору, где секретарь, узнав о проблеме, проводила бабушку в туалет.
Бабушку такие порядки в школе искусств возмутили. По ее словам, по отношению к детям, старикам и чистоте общественных туалетов можно определить уровень цивилизованности общества. В Туле со всем этим сложно.
Стоит отметить, что в США такой ответ может привести к лишению свободы. В Америке туалетом можно воспользоваться в любом офисе, кафе, ресторане. Ни в одном учреждении не откажут.
Американцы считают, что с этого начинается уважение к человеку.
Фото: myslo.ru
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