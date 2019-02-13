Наталья Сергунина рассказала об уникальных выставках московской биеннале "Мода и стиль в фотографии"

Сразу шесть выставок открылось в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Как рассказала на торжественной церемонии открытия заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, москвичей и гостей столицы ждет большой цикл выставок в рамках ХI Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии".

"Биеннале объединяет произведения мастеров разных стран — из России, Франции, Италии, США, Китая, Испании, Аргентины, многих других. Готовятся знаковые премьеры", — сообщила вице-мэр. Наталья Сергунина особо подчеркнула, что впервые в России будет показан уникальный архив Сержа Лидо. Он знаменит серией фотоснимков Дягилевских сезонов в Париже. Наталья Сергунина пригласила москвичей и гостей столицы обратить внимание на биеннале — в ее рамках запланировано не менее 40 выставок, и каждая из них в своем роде эксклюзивна, отмечает издание "Москва24".

Выставки организованы на разных площадках, и, по словам Натальи Сергуниной, посещение биеннале может превратиться в увлекательное путешествие по стилям, эпохам, странам. Помимо фотовыставок, запланированы мастер-классы фотохудожников с мировыми именами. Шесть открывшихся выставок можно посетить до 10 марта, затем экспозиции будут меняться. В данное время биеннале предлагает ознакомиться с ретроспективной выставкой к 80-летию знаменитого фотографа, журналиста, писателя и путешественника Юрия Роста. Еще одна экспозиция — снимки Дмитрия Лукьянова, сделанные за пять лет путешествия по городам России. Работы представлены широкой публике впервые. Также посетители увидят выставку аргентинской художницы Габи Хербштейн "Туда, где нет света", "Глэм-эстетика власти. Путешествие в Северную Корею" итальянского фотографа Пьера Паоло Косса, Сергей Ястржембский представил свой новый проект "Африка: zoom in/zoom out". Шестая экспозиция — художественно-научный проект Ли-Ми-Ян и Катерины Садовски "Где мой пластиковый пакет?".

В программе биеннале — вдохновляющие работы звезд мировой и отечественной фотографии. Альберт Уотсон представит новый календарь Pirelli и проведет мастер-класс, посетители смогут увидеть работы таких мастеров, как Андре Кертеш, Стенли Грин, Алекс Прейгер, Пьер Паоло Косс, Альберто Гарсия Аликс, Жан Баптист Юн, Витольд Красовский, Игорь Верещагин, Борис Регистр. На биеннале запланирована презентация уникального фотоархива князей Юсуповых из музея-заповедника "Архангельское", совместно с Национальным музеем искусств и ремесел Хорватии в Москве покажут выставку "100 лет хорватской фотографии". Как отметила Наталья Сергунина, биеннале — это уникальный проект, который интегрирует международных и отечественных звезд фотографии, молодых авторов.