Встреча Рогозина с главой NASA все-таки состоится, но в России

10 февраля агентство РИА Новости рассказало о планах администратора NASA Джима Брайденстайна посетить Российскую Федерацию, чтобы провести переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом агентству рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

"Недавно состоялся телефонный разговор между Рогозиным и Брайденстайном, в ходе которого директор Роскосмоса пригласил своего американского коллегу посетить Россию и провести переговоры. Джим Брайденстайн сообщил, что собирается принять предложение, но пока не может назвать сроки своего визита в РФ", — сказал Владимир Устименко.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о намерении Дмитрий Рогозина посетить NASA. Визит главы Роскосмоса в США сорвался из-за того, что Рогозин внесен в санкционный список лиц, которые не могут посещать Соединенные Штаты. Предложение Джима Брайденстайна временно вычеркнуть Рогозина из списка лиц нон-грата было раскритиковано Конгрессом США.

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