В супермаркете стали портить хлеб - чтобы не достался малоимущим

Руководство сети супермаркетов "Пятерочка" города Сызрань заставляет своих сотрудников портить хлеб через пять дней после его изготовления. Главное, чтобы он не достался малоимущим.

Об этом, ссылаясь на рядовых работников сети супермаркетов, сообщают местные средства массовой информации.

Так, рассказывают сотрудники сети супермаркетов "Пятерочка" в Сызрани, раньше хлеб не выкидывали. Его отдавали на корм скоту или же вовсе возвращали на производство. Теперь же руководство сети супермаркетов обязывает работников выбрасывать хлеб на помойку, предварительно посыпая его углем или же поливая грязью.

Руководство сети супермаркетов "Пятерочка" заявляет, что не может позволить раздавать хлеб малоимущим якобы из-за запрета Роспотребнадзора. Работник магазина, который общался со средствами массовой информации города Сызрань, заявил, что за пять суток с хлебом ничего не случится и продукт можно употреблять в пищу.

В России, заключил работник сети супермаркетов, выкидывать хлеб недопустимо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главный федеральный телеканал России позаботился о российских бедняках и дал им пару советов о том, как выжить. По словам специалистов с "Первого канала", достаточно лишь перестать покупать колбасу и отказаться от ванной.

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