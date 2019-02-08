Наталья Сергунина рассказала о новых научных достопримечательностях столицы

В честь Дня российской науки портал «Узнай Москву» предложил посетить гостям и жителям столицы 10 знаковых мест, связанных с открытиями ученых страны.

Научные достопримечательности настолько интересны, что одного дня для знакомства со всеми ними не хватит. Уникальные экспонаты, открытия и тайны, которые стали доступны только сейчас - со всем этим стоит познакомиться, чтобы больше узнать о российской науке и ее достижениях.

На сайте есть подробные описания объектов, музеев и уникальных экспонатов, приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Официальный сайт мэра Москвы рекомендует начать с так называемых «золотых мозгов». Это название главного оплота отечественной науки - здания Президиума РАН на Ленинском проспекте.

Несомненно, одним из захватывающих станет путешествие в космос - обсерватория Московского университета не только хранит много тайн, но и сама является архитектурным шедевром. Не менее интересен и НИЦ «Планета в Большом Предтеченском переулке. Институт океанологии на Нахимовском проспекте поражает монументальностью. Его окружает чаша бассейна, именно с этого здания, построенного в 1977 году, начался новый виток в развитии советского модернизма.

С именем легендарного вождя мирового пролетариата связаны и бывшее здание Института биологической физики. В первом - секретная лаборатория, где готовились к бальзамированию Ленина, во втором ему делали рентген для изучения возможности извлечения пули, выпущенной в Ульянова Фанни Каплан.

Вошел в список интересных научных зданий Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова. Также рекомендуется обязательно посетить место, где зародилась школа отечественной оториноларингологии. Это Клиника ушных, горловых и носовых болезней, открытая при медицинском факультете Императорского Московского университета в 1896 году. По тем временам она была оснащена самыми передовыми научными новинками. Как подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столица является одним из ведущих научных центров России и мира, городом открытий и изобретений.

«Столица и сегодня обладает значительным научным потенциалом: активно создается московский инновационный кластер, а общее количество объектов инновационной инфраструктуры уже превысило 20 тысяч. Это взрослые и детские технопарки, исследовательские лаборатории, НИИ, высокотехнологичные предприятия», - отметила вице-мэр. Наталья Сергунина пригласила посетить и новые музейные площадки, такие как крупнейший в стране космический музей - центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ площадью почти 28 тысяч квадратных метров. Также она отметила, что в рамках познавательной акции «День без турникетов» есть возможность бесплатно посетить экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам.