Московских школьников и студентов приглашают поучаствовать в олимпиаде "Не прервется связь поколений"

Департамент образования города Москвы приглашает учеников 5-11 классов школ и студентов колледжей принять участие в VI метапредметной олимпиаде "Не прервется связь поколений".

Цель состязания — формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, а также сохранение наследия страны.

Зарегистрироваться и отправить сочинение по одному из предложенных тематических направлений можно до 31 марта. В этом году на выбор предложены следующие направления: "В строю "Бессмертного полка", "Труд — главное достояние человека", "Вспомним всех поименно", "Я родом не из детства — из войны", "Жить — Родине служить", "Судьба и Родина едины". При этом тему сочинения в рамках данных правлений учащимся предлагают сформулировать самостоятельно.

Победители и призеры олимпиады будут определены до конца апреля. Награждение пройдет в Центральном музее Победы в начале мая.

Как ранее отмечал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина, метапредметная олимпиада "Не прервется связь поколений" играет важную роль в московской системе образования. А одноименный ежегодный парад кадетского движения на Поклонной горе он назвал гордостью московской системы образования. Заявления Исаака Калина подтверждают и цифры: за время проведения олимпиады количество ее участников выросло более чем в семь раз — с 2 135 человек в 2014 году до 16 057 человек в 2018 году. Директор Государственного методического центра Андрей Зинин рассчитывает, что в этом году участников будет еще больше.