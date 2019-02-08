Чиновник из Татарстана поделился мечтой об отмене бесплатной медицины

Любопытный инцидент произошел в Татарстане. Заместитель главы Министерства здравоохранения республики Айрат Гарипов заявил, что медицина в России на сегодняшний день должна быть платной.

Так, заявил Айрат Гарипов, он считает, что медицина в стране должна быть частной и платной. Это, по мнению заместителя главы Министерства здравоохранения Татарстана, способствовало бы увеличению конкуренции и, как следствие, росту уровня оказываемых населению медицинских услуг. Сегодня же, подчеркнул Гарипов, в условиях медицины бесплатной, у государства нет возможности контролировать работу медицинских клиник.

Примечательно, что в Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали высказывание Айрата Гарипова. Так, представители ведомства заявили, что заместитель министра здравоохранения выразил свою личную, субъективную точку зрения. Минздрав Татарстана отметил, что в прерогативе ведомства в первую очередь — оказание качественной и доступной медицинской помощи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев назвал всех без исключения жителей российской республики татарами. Национальность значения не имеет, заявил Шайхразиев. "Русские, чуваши, мордва", заявил он — все татары.

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