Провинциальные супермаркеты пытаются защититься от воровства колбасы и сосисок

Магнитные бирки для предотвращения воровства начали крепить на колбасу и сосиски в продуктовых магазинах Красноярска, сообщает телеканал "360". Местные жители обеспокоились возможным увеличением цен на продукты из-за введенной меры.
Уточняется, что красноярские супермаркеты взяли колбасные изделия под дополнительный контроль из-за участившихся случаев магазинных краж. В департаменте по связям с общественностью одного из крупных гипермаркетов Красноярска отметили, что администрация магазина имеет право производить маркировку продукции разными видами защиты для предотвращения возможного воровства.
Использование дополнительной защиты продукции в магазинах не должно привести к увеличению времени на обслуживание покупателей.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швеции открылся первый в мире круглосуточный супермаркет без продавцов и охраны. Магазин в новом формате придумал местный IT-специалист Роберт Элиасон, который разработал мобильное приложение, способное заменить кассиров. Для того, чтобы стать покупателем этого супермаркета, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении. В магазине покупатель может выбрать продукты и отсканировать их штрих-коды при помощи своего гаджета.
Читайте также: СМИ увидели подготовку Кремля к свержению Мадуро
СМИ предупредили россиян о выдаче неустановленных водительских прав
Ученые: женатые мужчины пахнут приятнее одиноких
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.