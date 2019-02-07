Провинциальные супермаркеты пытаются защититься от воровства колбасы и сосисок

Магнитные бирки для предотвращения воровства начали крепить на колбасу и сосиски в продуктовых магазинах Красноярска, сообщает телеканал "360". Местные жители обеспокоились возможным увеличением цен на продукты из-за введенной меры.

Уточняется, что красноярские супермаркеты взяли колбасные изделия под дополнительный контроль из-за участившихся случаев магазинных краж. В департаменте по связям с общественностью одного из крупных гипермаркетов Красноярска отметили, что администрация магазина имеет право производить маркировку продукции разными видами защиты для предотвращения возможного воровства.

Использование дополнительной защиты продукции в магазинах не должно привести к увеличению времени на обслуживание покупателей.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швеции открылся первый в мире круглосуточный супермаркет без продавцов и охраны. Магазин в новом формате придумал местный IT-специалист Роберт Элиасон, который разработал мобильное приложение, способное заменить кассиров. Для того, чтобы стать покупателем этого супермаркета, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении. В магазине покупатель может выбрать продукты и отсканировать их штрих-коды при помощи своего гаджета.

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