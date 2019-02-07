СМИ предупредили россиян о выдаче неустановленных водительских прав

Регистрационные подразделения автоинспекции Москвы и области более месяца выдают права неустановленного образца, об этом сообщает портал "АвтоВзгляд". Владельца такого водительского удостоверения ждут проблемы с законом.
Отмечается, что главное различие заключается в надписи "Водительское удостоверение". В новом документе она продублирована на английском и французском языках, чего, согласно утвержденному образцу, быть не должно.
По этой причине, в случае проверки документов, любой сотрудник ДПС имеет право задержать водителя по подозрению в подделке удостоверения, а машину поместить на штрафстоянку. Кроме этого, гражданин с неустановленными водительскими правами не сможет рассчитывать на страховую выплату, поскольку для этого необходимо предъявить документы, соответствующие государственному образцу.
В статье указывается, что на разработку и печать не утвержденного законом водительского удостоверения из государственного бюджета было потрачено более 190 миллионов рублей. В Госавтоинспекции изменения объяснили "многочисленными обращениями граждан", выезжающими за пределы Российской Федерации. Продублированная надпись позволит избежать российским водителям претензий со стороны зарубежной полиции. Впрочем, в ведомстве не пояснили, как возможно управлять автомобилем с правами, не соответствующими утвержденной форме.
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