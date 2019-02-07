NHK: Хрущев подписал отдачу Курил в 1955 году

СССР планировал передать Японии два острова Малой Курильской гряды в обмен на ее обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, сообщает телеканал NHK.

По заявлению японских журналистов, в их распоряжении оказался секретный документ ЦК КПСС от 2 июня 1955 года о "Политических и экономических мероприятиях о отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений", подписанный Никитой Хрущевым.

Документ предусматривает передачу Советским Союзом островов Шикотан и Хабомаи только в том случае, если Япония даст свое согласие не размещать военные силы других государств на своей территории. Такой шаг, по мнению советского лидера, должен был усилить политическое влияние СССР на своего соседа, а также помешать США укрепить свои позиции в Японии. Передача островов должна была произойти после заключения между двумя странами мирного договора.

В 1956 году Япония и Советский Союз подписали совместную декларацию о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений, однако после того, как Япония и США заключили договор о безопасности в 1960 году, СССР отказался от всех свои обязательств, в том числе, и по передаче островов.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, в Японии назвала Курилы идеальным местом для размещения американских ракет.

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