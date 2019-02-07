Небогатым жителям регионов не дают собирать валежник

В ряде регионов страны местные власти установили слишком жесткие правила сбора валежника. Порой ограничения таковы, что фактически лишают граждан возможности пользоваться этим правом. Так, в Краснодарском крае чтобы на законных основаниях собирать упавшие ветки требуется предварительно подавать уведомление, а для вывоза их из леса, необходимо получить отдельную справку. В Тверской области запрещено подбирать палки длиной более метра, а в Пензенской и Тульской областях — использовать пилы и топоры. В Бурятии за нарушение правил сбора предусмотрена уголовная ответственность.

Подготовить нормативные акты, регулирующие порядок сбора валежника, регионы должны были до конца прошлого года. При этом, отменить их не могут ни Министерство природных ресурсов и экологии, ни Федеральное агентство лесного хозяйства. Но иногда региональные парламенты сами требуют от федеральной власти внести ясность, как, в Приморском крае, где депутаты просят уточнить понятие валежника и разрешить сбор остатков в местах проведения плановой рубки леса.

В некоторых субъектах федерации власти напротив идут навстречу гражданам. Например, в Ханты-Мансийском округе специальные службы собирают и публикуют сведения, в каких местах поваленных деревьев больше всего.

В Комитете Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям чрезмерное регулирование считают неправильным. Председатель комитета Николай Николаев убежден, что парламент должен контролировать процесс разработки и принятия региональных законов в данной сфере.

— Нам нужно убирать ненужные и ошибочные ограничения, а не плодить новые, — сказал депутат "Российской газете".

Закон, разрешающий гражданам собирать валежник для отопления своих домов Государственная дума приняла год назад.

Источник фото: wikimedia. org

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