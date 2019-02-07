Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Небогатым жителям регионов не дают собирать валежник

Россия

В ряде регионов страны местные власти установили слишком жесткие правила сбора валежника. Порой ограничения таковы, что фактически лишают граждан возможности пользоваться этим правом. Так, в Краснодарском крае чтобы на законных основаниях собирать упавшие ветки требуется предварительно подавать уведомление, а для вывоза их из леса, необходимо получить отдельную справку. В Тверской области запрещено подбирать палки длиной более метра, а в Пензенской и Тульской областях — использовать пилы и топоры. В Бурятии за нарушение правил сбора предусмотрена уголовная ответственность.

Небогатым жителям регионов не дают собирать валежник.

Подготовить нормативные акты, регулирующие порядок сбора валежника, регионы должны были до конца прошлого года. При этом, отменить их не могут ни Министерство природных ресурсов и экологии, ни Федеральное агентство лесного хозяйства. Но иногда региональные парламенты сами требуют от федеральной власти внести ясность, как, в Приморском крае, где депутаты просят уточнить понятие валежника и разрешить сбор остатков в местах проведения плановой рубки леса.

В некоторых субъектах федерации власти напротив идут навстречу гражданам. Например, в Ханты-Мансийском округе специальные службы собирают и публикуют сведения, в каких местах поваленных деревьев больше всего.

В Комитете Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям чрезмерное регулирование считают неправильным. Председатель комитета Николай Николаев убежден, что парламент должен контролировать процесс разработки и принятия региональных законов в данной сфере.

— Нам нужно убирать ненужные и ошибочные ограничения, а не плодить новые, — сказал депутат "Российской газете".

Закон, разрешающий гражданам собирать валежник для отопления своих домов Государственная дума приняла год назад.

Источник фото: wikimedia. org

Читайте также

Зато валежник и нефть: Россия теряет высокие технологии

Валежник, ягоды и грибы: как россиянам разбогатеть в 2018 году

Госдума вернет "заготконторы" для закупки ягод, грибов и орехов у населения

Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ХМАО Бурятия Госдума валежник Тверская область Тульская область Краснодарский край
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Что необходимо знать о счетчиках на воду
Формула небес
Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня
Недвижимость
Могут ли выселить из неприватизированной квартиры
Новости Все >
Небогатым жителям регионов не дают собирать валежник
Нелегкая это работа - тащить Навального из болота
Мода на заменители молока может привести к эпидемии остеопороза
Арктика может остаться без рыбы
В Госдуме предложили сохранить стипендию студентам-троечникам
Епископ УПЦ пожаловался американским конгрессменам на притеснения
В России необходимо создать прозрачный строительный рынок — Путин﻿
Россия значительно увеличила торговлю с Украиной
Шестиэтажный жилой дом в Стамбуле рухнул без видимых причин
В Вашингтоне назвали ракетный арсенал Китая "соответствующим ДРСМД"
Читательский топ
Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Лукашенко снова едет к Путину обсуждать судьбу Белоруссии
Русский граф, американец и цыган в одном лице
Отец Децла опроверг результаты экспертизы с отсутствием наркотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта

Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".

США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Каким будет для нас год Свиньи
События недели
Каким будет для нас год Свиньи
Прибалтика
Спецслужбы Литвы объявили Россию главной угрозой
Экономика
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
Военные новости
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов

Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.

Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
Военные новости
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
Российское наследие
Тайная канцелярия Петра I: слово и дело
Соломон Соловьев Беды и победы сказочных Водолеев - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0 Любовь Степушова Александр Артамонов Президент Ливана Мишель Аун. Штрихи к портрету Александр Артамонов
Комментарии
Небогатым жителям регионов не дают собирать валежник
Арктика может остаться без рыбы
Ракетный крейсер США снова столкнулся с сухогрузом
СМИ: школьные учебники запрещают из-за крамолы и непатриотизма
Удачный и не очень брендинг регионов
Слишком дешево: Эстония хочет ввести пошлины на электроэнергию из России
Нелегкая это работа - тащить Навального из болота
Все решили 10%: США заблокировали поставки Superjet в Иран
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
Из-за злых начальников Россия теряет 2 млрд долларов ежегодно
Россия планирует поставлять "молочку" в Китай
Национальный опрос: каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать
СМИ: из России бежит не только молодежь, но и пенсионеры?
Экс-чиновник требует миллионы евро у гражданской семьи после расставания
В Госдуме предложили сохранить стипендию студентам-троечникам
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Арктика может остаться без рыбы
Арктика может остаться без рыбы
Арктика может остаться без рыбы
СМИ: школьные учебники запрещают из-за крамолы и непатриотизма
История и современность Все >
Луи Пастер: интересные факты о его открытиях
Луи Пастер: интересные факты о его открытиях
Чем живут микрогосударства
Чем живут микрогосударства
В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских
В России испытают "умные" мины, которые отличают солдат от гражданских
Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0
Получится ли у Трампа выиграть гонку вооружений 2.0
Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"
Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии
ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"
ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"
Смертельная схватка: как студенты и жители Оксфорда сошлись друг с другом в бою
Смертельная схватка: как студенты и жители Оксфорда сошлись друг с другом в бою
Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
В России распространяется корь и грипп H1N1
В России распространяется корь и грипп H1N1
Школьный учебник запретили из-за крамолы и непатриотичности
Школьный учебник запретили из-за крамолы и непатриотичности
Женское Все >
Красавица бегония заболела. Как помочь?
Красавица бегония заболела. Как помочь?
Севооборот: Что после чего сажать нельзя
Севооборот: Что после чего сажать нельзя
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Русская зима: закаливаем розы
Русская зима: закаливаем розы
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Диетологи: цельнозерновые продукты полезны для здоровья сердца
Диетологи: цельнозерновые продукты полезны для здоровья сердца
Психосоматические расстройства: причины и лечение
Психосоматические расстройства: причины и лечение
В Питере решили открыть кофейню для феминисток
В Питере решили открыть кофейню для феминисток
Как избежать ссоры с родственниками за праздничным столом
Как избежать ссоры с родственниками за праздничным столом
Стоит ли ждать любовь, если тебе под 40
Стоит ли ждать любовь, если тебе под 40
Интимная пластика: виды и опасность процедуры
Интимная пластика: виды и опасность процедуры
Валерия про концерте в Хабаровске
Валерия про концерте в Хабаровске
В Бурятию завезли 8 тонн колбасы, зараженной вирусом АЧС
В Бурятию завезли 8 тонн колбасы, зараженной вирусом АЧС
10 причин полюбить шоколад (Часть 2)
10 причин полюбить шоколад (Часть 2)
Мужское Все >
«Рыба» устроилась служить в полиции
«Рыба» устроилась служить в полиции
Что мы знаем о рыбе фугу
Что мы знаем о рыбе фугу
Обставляем маленькую квартиру
Обставляем маленькую квартиру
Как обустроить маленькую спальню
Как обустроить маленькую спальню
Уборка дома после торжества
Уборка дома после торжества
Как сделать детскую уютной
Как сделать детскую уютной
Кухня в оттенках шоколада
Кухня в оттенках шоколада
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Овсяная запеканка с черникой
Овсяная запеканка с черникой
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Ксения Петербургская: подвиг любви и преданности
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Сколько же обитателей живет в океанах?
Сколько же обитателей живет в океанах?
Ученые создали самый совершенный протез руки
Ученые создали самый совершенный протез руки
На кофейню феминисток в Санкт-Петербурге пожаловались в прокуратуру
На кофейню феминисток в Санкт-Петербурге пожаловались в прокуратуру
Корона для Бобового короля - вселая традиция во Франции
Корона для Бобового короля - вселая традиция во Франции
Какое значение имеет музыка для человека
Какое значение имеет музыка для человека
Adidas выпустит коллекцию кроссовок, которые посвящены "Игре престолов"
Adidas выпустит коллекцию кроссовок, которые посвящены "Игре престолов"
В Дубае начали строить небоскреб высотой 550 метров
В Дубае начали строить небоскреб высотой 550 метров
Хирурги удаляют кисты яичников, которые в 80% случаев исчезают без операции
Хирурги удаляют кисты яичников, которые в 80% случаев исчезают без операции
США и Канада. Новости и аналитика
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт

Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.

Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии - эксперт
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ