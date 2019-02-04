В Москве стартовал региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

В столице начался второй этап VII Открытого чемпионата профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia.

Соревнования проходят с 4 по 9 февраля на 27 площадках подведомственных департаменту образования и науки города Москвы колледжей, Медицинского колледжа № 6 департамента здравоохранения города Москвы, предприятия Мосгаз и культурного комплекса "Кремль в Измайлово".

Столичный департамент образования и науки уделяет особое внимание состязаниям по стандартам WorldSkills, а сборная Москвы является действующим трехкратным чемпионом национального первенства.

"Город вложил очень серьезные деньги в развитие колледжей, в заработную плату мастеров. Дайте мотивы и создайте условия, и люди все сделают", — ранее отмечал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

По его словам, секрет успеха москвичей в том, что в Москве создана мотивация директоров, преподавателей, мастеров производственного обучения и самих учащихся. В частности, в 2016 году Исаак Калина сообщил, что достижения школьников на соревнованиях по стандартам WorldSkills теперь влияют на положение школ в рейтинге образовательных организаций Москвы.

В этот раз за право участия в чемпионате боролись более 5,6 тысячи человек. В результате в региональный этап пробились 694 человека.

В юниорской категории соревнований принимают участие 325 конкурсантов в возрасте от 10 до 16 лет, которые борются за победу в 25 различных компетенциях, в том числе "Инженерия космических систем", "Интернет вещей", "Электроника" и др. Основная возрастная категория от 16 до 22 лет представлена 216 конкурсантами, соревнующимися по 19 компетенциям, в том числе "Производственная сборка изделий авиационной техники", "Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования", "Квантовые технологии" и др.

Помимо этого, в рамках VII Открытого чемпионата профессионального мастерства с 4 по 5 февраля проходит новый региональный чемпионат "Навыки мудрых" среди опытных мастеров старше 50 лет, направленный на демонстрацию и передачу мастерства и опыта молодому поколению. В соревнованиях, проходящих по 26 компетенциям, принимают участие 153 конкурсанта с опытом работы на производстве.

В первой части чемпионата в октябре 2018 года приняли участие более 14 тысяч обучающихся. Чемпионат проводился по 72 компетенциям для юниоров (14-16 лет) и по 91 компетенции для взрослых (16-20 лет). Площадками чемпионата стали 35 московских колледжей.

Источник фото: ocm18.worldskills.moscow