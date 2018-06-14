Каким автомобилям разрешат бесплатную парковку

Льготу хотят предоставить владельцам электромобилей. Они смогут парковаться на городских платных парковках бесплатно. Такой проект разработали и вынесли на обсуждение в Госдуме. Поблажку электрокарам планируют ввести на 10 лет.

"Законопроектом предлагается предоставить право бесплатного пользования платными парковками для электромобилей именно на федеральном уровне в качестве меры поддержки спроса на электромобили", - публикует цитату из пояснительной записки "Российская газета".

Платные уличные парковки - это уже данность для многих городов России. В Москве в пределах Третьего транспортного кольца и в некоторых районах за ним бесплатный паркинг не предусмотрен. Заплатить за час стоянки можно от 40 до 200 рублей.

Электромобили в ближайшем будущем начнут появляться повсеместно. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сейчас электромобили позиционируются как эталон экологии. Но ведь в природе электричество в таких огромных количествах просто не встречается! К тому же, еще в прошлом веке стали говорить о том, что электрическое излучение вредно.

Скорее всего переход на электромобили задерживается по причине совсем других факторов: высокой цены, небольшой дальности автономного хода от одной зарядки аккумулятора и длительного времени зарядки последнего (до нескольких часов - вместо пары минут на бензозаправке).