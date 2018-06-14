Жириновский: "Будет ещё хуже, пенсия - с 80 лет!"

Политик считает, что тенденция по увеличению пенсионного возраста сохранится, и в будущем люди будут получать пособия только с 80 лет. Об этом сообщает "РБК". Жириновский также подчеркнул, что ЛДПР не поддержит пенсионную реформу, потому что ее проведением не довольна большая часть жителей. Хотя принять изменения все равно придется.
"Если сохранять низкий порог выхода на пенсию, то рано или поздно некому будет формировать фонд, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Но если на Западе постепенно, безболезненно повышали пенсионный возраст, то у нас этот вопрос слишком затянули. Повышать нужно было еще со времен советской власти, тогда граждане это не ощутили бы так остро", - цитирует слова Жириновского "РБК".
Также политик прогнозирует, что ситуация с трудоустройством, а затем и с выплатой пенсии изменится еще сильнее, так как на рынок придут роботы. Жириновский описал картину будущего: молодежи не нужно работать до 35 лет, все это время граждане будут получать пособие, которое позволит им жить и путешествовать. Лидер партии ЛДПР назвал такой вариант развития событий "мечтой".
Если так действительно будет, то "кредит молодости" придется выплачивать в зрелом возрасте, а потому и с пенсией повременить до 80 лет. Жириновский также отметил, что люди будущего будут заняты в основном интеллектуальным трудом.
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