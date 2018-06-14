Зато сэкономим: в Красноярском крае отказались тушить пожары из-за затрат

13 лесных пожаров в двух районах региона решили не ликвидировать, так как тушить их слишком дорого. Затраты на это могут превысить ущерб, который нанесет огонь, заявили в министерстве лесного хозяйства края.
Причиной возгорания стала гроза. Площадь, которая охвачена огнем, составляет почти 5 га. Участки расположены в Эвенкейском и Енисейском районах.
"Все очаги возгораний региональная диспетчерская служба контролирует по средствам космомониторинга. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен," - цитирует министерство "РБК".
Но это не значит, что тушением пожаров не занимаются вовсе. Сейчас в Красноярском крае огнем охвачено 17,2 га территорий. На местах работают более 200 человек, 18 единиц техники и 22 воздушных судна.
"Правда.Ру" писала о том, что в 2016 году Россию охватили чудовищные лесные пожары. Треть из них приходилась на Иркутскую область. Тогда в начале лета на территории РФ полыхали 106 лесных пожаров площадью 15 989 гектаров, из них 23 очага огня было на землях лесного фонда Иркутской области.
В этом же году на оперативном совещании в Улан-Удэ генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что в связи с лесными пожарами бюджет России недосчитался 3 млрд руб.
"Много проблем сохраняется в лесной сфере. В первую очередь они связаны с пожарами. Почти 1 млн га деловой древесины вновь уничтожен огнем только за первое полугодие. С точки зрения экономики бюджет недосчитался 3 млрд руб. Более того, при тушении пожаров погибли люди, экологии нанесен колоссальный вред, на восстановление природы уйдут долгие годы", - сказал он.
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