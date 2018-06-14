В Интернете продают банки с "верой в сборную". Внутри болельщиков ждет сюрприз

Сувенир, который обещает своему обладателю подарить "веру в сборную", - это пустая банка, снаружи украшенная в национальной стилистике команды, которой посвящен шуточный подарок.

Как утверждают создатели, бокс ничем не наполнили только потому, что истинная вера в команду - это нечто нематериальное, что можно только почувствовать.

Потрогать нельзя, а купить можно. Железная банка размером 10х5 см и весом в 50 гр стоит 1000 рублей. "Веру" предлагается приобрести фанатам не только нашей сборной. Есть варианты с командами Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Мексики и Франции. Также заботливые производители подготовили подарок с "верой в сборную Италии". Но команда на Чемпионат мира не отобралась.

Поддержать сборную России можно и менее экстравагантным способом. Например, поучаствовать во флешмобе "Усы надежды", запущенном шоуменом Иваном Ургантом. Суть его состоит в том, что все, кто верит в сборную России и хочет пожелать ей удачи, отращивает усы. Флешмоб связан с внешним видом главного тренера сборной России Станислава Черчесова: наставник российских футболистов носит пышные усы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В "Лужниках" состоятся, в том числе, первый и последний матчи турнира.Сборной России предстоит сыграть с командами группы A. На московском стадионе российские спортсмены встретятся с командой Саудовской Аравии, на Санкт-петербургском - Египта, на самарском - Уругвая.