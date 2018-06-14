Во время ЧМ в метро можно будет ездить ночью

Транспорт будет ходить дольше, чем обычно, из-за Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "РИА Новости".
Московская подземка продлит свою работу до 3.00. Добраться до дома в это время можно будет и по МЦК. Здесь поезда будут ходить по такому же расписанию во время проведения поздних футбольных матчей. Это ночи с 16 на 17 июня, с 27 по 28 июня, с 3 на 4 июля и с 11 на 12 июля.
Чтобы болельщики смогли комфортно передвигаться по городу, до и после игр 14, 17, 20, 26, 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля поезда будут ходить чаще.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В "Лужниках" состоятся, в том числе, первый и последний матчи турнира.Сборной России предстоит сыграть с командами группы A. На московском стадионе российские спортсмены встретятся с командой Саудовской Аравии, на Санкт-петербургском - Египта, на самарском - Уругвая.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Российский грузовой паром «Санкт-Петербург», принадлежащий компании Black Sea Ferry & Investments арестован за долги.
В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.