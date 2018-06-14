Пьянство гостеприимству не помеха: какими себя считают россияне

Главные качества, которые характеризуют нацию, жители нашей страны назвали в ходе опроса ВЦИОМа. Респондентам предложили выбрать эпитеты, которые характеризуют достоинства и недостатки россиян.

Исследование провели в мае, в нем участвовали 2 тысячи человек. Каждый мог назвать не больше пяти качеств. Гостеприимство стало главной чертой жителей страны по мнению опрошенных. О нем упомянули 45% участников опроса. На втором месте оказалось трудолюбие. Нацией трудящихся Россию считает 41 % респондентов. Больше 30% добавили к портрету россиянина душевность.

Но участники опроса не обошли стороной и минусы. Главным отрицательным качеством они считают пьянство. Так ответили 16% человек. Еще 6 % из них отметили то, что соотечественникам не хватает дисциплины. А 5% участников назвали россиян грубыми и хитрыми.

При этом, как отмечают исследователи, на негативных качествах делали акцент респонденты, принадлежащие молодому поколению.

Как ранее писала "Правда.Ру", ВЦИОМ провел традиционный опрос среди жителей нашей страны на тему "Считаете ли вы себя патриотом?". Результаты превзошли все ожидания.Социологи обзвонили 2000 респондентов старше 18 лет. 92% из них назвали себя патриотами. Это исторический рекорд, заявляют в центре изучения общественного мнения. Такого сильного духа патриотизма в стране еще не было никогда.